Women's Asia Cup Rising Stars: ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಭಾರತ ‘ಎ’ ಚಾಂಪಿಯನ್‌

<p><strong>ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್:</strong> ಮಹಿಳಾ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಟಿ20 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಎ ವಿರುದ್ಧ 46 ರನ್ಗಳ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಭಾರತ 'ಎ'ತಂಡವು, ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.</p><p>ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ರಾಧಾ ಯಾದವ್ ಪಡೆಯು, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿತು. </p><p>ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ 44 ರನ್ಗಳಿಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ತಂಡಕ್ಕೆ ತೇಜಲ್ ಹಸಬ್ನಿಸ್ (ಅಜೇಯ 51 ರನ್: 34 ಎಸೆತ) ಹಾಗೂ ನಾಯಕಿ ರಾಧಾ ಯಾದವ್ (36 ರನ್: 30 ಎಸೆತ) 69 ರನ್ ಜೊತೆಯಾಟ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಆಸರೆಯಾದರು. </p>.<p>ಭಾರತ ಎ ತಂಡವು 20 ಓವರ್ಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 7 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 134 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. 135 ರನ್ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಎ ತಂಡದಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಬೌಲರ್ಗಳು ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಕಾಡಿದರು. </p><p>ಭಾರತದ ಬೌಲರ್ಗಳ ನಿಖರ ದಾಳಿಗೆ ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಪರವಾಡಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು 19.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 88 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆದರು. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಪ್ರೇಮಾ ರಾವತ್ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು. ತನುಜಾ ಕನ್ವರ್ ಹಾಗೂ ಸೋನಿಯಾ ಮೆಂಧಿಯಾ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.</p><p>ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ತೇಜಲ್ ಹಸಬ್ನಿಸ್ ಅವರು ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದರು. </p>