Khelo India Winter Games: ಚಳಿಗಾಲದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಗುಲ್ಮಾರ್ಗ್‌ ಸಜ್ಜು

<p><strong>ಶ್ರೀನಗರ:</strong> ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಳಿಗಾಲದ ತಾಣವಾದ ಗುಲ್ಮಾರ್ಗ್ನಲ್ಲಿ ಖೇಲೊ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳಿಗಾಲದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಆರನೇ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಚಾಲನೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕೂಟದಲ್ಲಿ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಉತ್ತರ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಕೀ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಮನೋಜ್ ಸಿನ್ಹಾ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವರು.</p>.<p>'30 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ 400ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಗುಲ್ಮಾರ್ಗ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹಿಮದ ಹೊದಿಕೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನವು ಕೂಟಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇರಲಿದೆ' ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕ್ರೀಡಾ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನುಜತ್ ಗುಲ್ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿ 20ರಿಂದ 26 ರವರೆಗೆ ಲಡಾಖ್ನ ಲೇಹ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಮೇಲೆ ಚಳಿಗಾಲದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಮೊದಲ ಲೆಗ್ ನಡೆದಿತ್ತು. ಹಿಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಎರಡನೇ ಲೆಗ್ಗೆ ಗುಲ್ಮಾರ್ಗ್ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಆರು ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಲಡಾಖ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿವೆ.</p>.<p>ಗುಲ್ಮಾರ್ಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೀ ಪರ್ವತಾರೋಹಣ, ಆಲ್ಪೈನ್ ಸ್ಕೀಯಿಂಗ್, ನಾರ್ಡಿಕ್ ಸ್ಕೀಯಿಂಗ್ (ಕ್ರಾಸ್ ಕಂಟ್ರಿ) ಮತ್ತು ಸ್ನೋ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಪದಕ ವಿಭಾಗಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆಲ್ಪೈನ್ ಸ್ಕೀಯಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಲಡಾಖ್ ಲೆಗ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣ ತಂಡವು ನಾಲ್ಕು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಲಡಾಖ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ.</p>