ಧನಕರ್‌ ಹಠಾತ್‌ ನಿರ್ಗಮನ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಖರ್ಗೆ

ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಕಿರಣ್‌ ರಿಜಿಜು ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ
ಪಿಟಿಐ
Published : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:36 IST
Last Updated : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:36 IST
Jagdeep Dhankharmallikarju kharge

