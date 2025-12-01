ಸೋಮವಾರ, 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಕೆಐಐಎಫ್‌ಬಿ ಮಸಾಲಾ ಬಾಂಡ್‌ ಪ್ರಕರಣ: ಕೇರಳ CM ಪಿಣರಾಯಿಗೆ ಇ.ಡಿ ಷೋಕಾಸ್‌ ನೋಟಿಸ್‌

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 14:27 IST
Last Updated : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 14:27 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸೇರಿ ಮೂವರಿಗೆ ಇ.ಡಿ ಷೋಕಾಸ್‌ ನೀಡಿರುವುದು ‘ರಾಜಕೀಯ ಆಟದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು ಕೇರಳದ ಜನ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ
ಸಿಪಿಎಂ
Enforcement DirectorateKeralaPinarayi Vijayan

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT