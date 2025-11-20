ಗುರುವಾರ, 20 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ | ಬೂತ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ: ಎಸ್‌ಐಆರ್‌ ಒತ್ತಡದ ಆರೋಪ

ಪಿಟಿಐ
Published : 20 ನವೆಂಬರ್ 2025, 0:50 IST
Last Updated : 20 ನವೆಂಬರ್ 2025, 0:50 IST
ಎಸ್‌ಐಆರ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ  ನಮೂದಿಸಲು ನೀಡಲಾಗುವ ಪತ್ರಗಳು ಬೆಂಗಾಲಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯವರಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲು ಮಾಡುವಾಗ ತಪ್ಪುಗಳು ಆಗುತ್ತಿದ್ದವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಒತ್ತಡ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಶಾಂತಿಮುನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
– ಸುಖ್‌ ಎಕ್ಕಾ, ಶಾಂತಿಮುನಿ,ಪತಿ
West BengalElection Commisision

ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

