ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಮೌನಿ ಬಾಬಾ ಆಗುವ ಮೋದಿ: ಜೈರಾಮ್‌ ರಮೇಶ್‌

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: 'ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಯಾವಾಗೆಲ್ಲಾ 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ' ಸಂಘರ್ಷ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೊ, ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಾರೊ ಆವಾಗೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು 'ಮೌನಿ ಬಾಬಾ' ಆಗುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶನಿವಾರ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದೆ. </p>.<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್ ಅವರು 'ಎಕ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಅಂದಹಾಗೆ, ನಾವು ಚೀನಾಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಆ ದೇಶದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಚೀನಾ ಜೊತೆಗಿನ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆಯು 2024ರ ಏಪ್ರಿಲ್–ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಧ್ಯೆ 49.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು ₹4.36 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ಇತ್ತು. ಅದು 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್–ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಧ್ಯೆ 54.4 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ (ಸುಮಾರು ₹4.78 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>