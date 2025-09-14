ಕೇರಳ: ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಕ್ಷೀರಮ್‌ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಆನೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ರಾಹುಲ್

<p><strong>ತ್ರಿಶ್ಶೂರ್ (ಕೇರಳ)</strong>: ಕೇರಳದ ಪದ್ಮನಾಭಪುರಂನ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಕ್ಷೀರಮ್ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ‘ಪೆಟಾ ಇಂಡಿಯಾ’ (ಪೀಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಥಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್) ಯಾಂತ್ರಿಕ ಆನೆಯೊಂದನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆನೆಗೆ ಪದ್ಮನಾಭಪುರಂ ಪದ್ಮನಾಭನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೆಟಾ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿಯಂದು, ಯಾಂತ್ರಿಕ ಆನೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಹರಿ ನಾರಾಯಣನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಾಯಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಅವರು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು.</p>.<p class="title">ಪೆಟಾ ಇಂಡಿಯಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 13 ಯಾಂತ್ರಿಕ ಆನೆಗಳನ್ನು ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಆನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>