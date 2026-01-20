ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ₹27 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 13.6 ಕೆ.ಜಿ ಮೆಫೆಡ್ರೊನ್ ವಶ

<p><strong>ಠಾಣೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ:</strong> ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಮಾದಕ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಾರಾಟ ಜಾಲವನ್ನು ಭೇದಿಸಿರುವ ಮುಂಬ್ರಾ ಪೊಲೀಸರು ₹27 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 13.6 ಕೆ.ಜಿ ಮೆಫೆಡ್ರೊನ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮೀಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯ ಇದಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಮುಂಬ್ರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಎನ್ಡಿಪಿಎಸ್ ತಂಡವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದರ ಸುತ್ತ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಬಸು ಉಮರ್ದಿನ್ ಸಯೆದ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ 23.5 ಗ್ರಾಂ ಮೆಫೆಡ್ರೊನ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದರು’ ಎಂದು ಡಿಸಿಪಿ ಸುಭಾಶ್ ಬರ್ಸೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p class="bodytext">‘ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಠಾಣೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಸೈಯದ್ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅಮರ್ ಸಿಂಗ್ ಗುಜ್ಜರ್(40) ಹಾಗೂ ಕೈಲಾಸ್ ಶಂಭುಲಾಲ್ ಬಲಾಯಿ(36) ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ₹7.30 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮೆಫೆಡ್ರೊನ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು. ನಂತರ ನಮ್ಮ ತಂಡವು ರತ್ಲಾಂಗೆ ತೆರಳಿ ಮನೋಹರ್ ಲಾಲ್ ರಂಗ್ಲಾಲ್, ರಿಯಾಜ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ₹19.91 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮೆಫೆಡ್ರೊನ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದೆ’ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p class="bodytext">ಐದು ಮಂದಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎನ್ಡಿಪಿಎಸ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುಭಾಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>