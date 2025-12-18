ಗುರುವಾರ, 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರಿಲ್ಲದ ವಿಬಿ–ಜಿ ರಾಮ್‌ ಜಿ ಮಸೂದೆಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮತದ ಒಪ್ಪಿಗೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 11:38 IST
Last Updated : 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 11:38 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ನರೇಗಾ vs ವಿಬಿ–ಜಿ ರಾಮ್‌ ಜಿ: ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನರೇಗಾ vs ವಿಬಿ–ಜಿ ರಾಮ್‌ ಜಿ: ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
ನರೇಗಾ vs ವಿಬಿ–ಜಿ ರಾಮ್‌ ಜಿ: ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ನರೇಗಾ ಮಾರ್ಪಾಡು ಬಡವರ ಹಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ: ಸಂಸದ ಸಾಗರ್‌ ಖಂಡ್ರೆ ಟೀಕೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನರೇಗಾ ಮಾರ್ಪಾಡು ಬಡವರ ಹಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ: ಸಂಸದ ಸಾಗರ್‌ ಖಂಡ್ರೆ ಟೀಕೆ
ನರೇಗಾ ಮಾರ್ಪಾಡು ಬಡವರ ಹಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ: ಸಂಸದ ಸಾಗರ್‌ ಖಂಡ್ರೆ ಟೀಕೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ನರೇಗಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಈ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿನ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರಿಗೂ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಿದೆ NDA ಸರಕಾರ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನರೇಗಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಈ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿನ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರಿಗೂ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಿದೆ NDA ಸರಕಾರ
ನರೇಗಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಈ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿನ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರಿಗೂ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಿದೆ NDA ಸರಕಾರ
NaregaEmploymentMGNAREGAEmployment Guarantee SchemeVB-G RAM G

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT