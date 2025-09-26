ಶುಕ್ರವಾರ, 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

MiG-21 ಕೇವಲ ಯುದ್ಧವಿಮಾನವಲ್ಲ | ಭಾರತ-ರಷ್ಯಾ ಆಳವಾದ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ: ಸಚಿವ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 10:12 IST
Last Updated : 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 10:12 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

Mig-21: ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ ಸೇರಿದ ಮಿಗ್‌–21

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Mig-21: ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ ಸೇರಿದ ಮಿಗ್‌–21
Mig-21: ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ ಸೇರಿದ ಮಿಗ್‌–21
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದ್ದ MiG-21 ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಸೆ.26ರಂದು ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದ್ದ MiG-21 ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಸೆ.26ರಂದು ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ
ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದ್ದ MiG-21 ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಸೆ.26ರಂದು ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ
Rajnath SinghMIG-21

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT