ಮುಂಬೈ | ₹252 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮಾದಕವಸ್ತು ವಶ ಪ್ರಕರಣ: ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ

<p><strong>ಮುಂಬೈ:</strong> ದುಬೈನಿಂದ ಗಡಿಪಾರಾಗಿದ್ದ, ₹252 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮೆಫೆಡ್ರೋನ್ ಮಾದಕವಸ್ತು ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಸಲೀಂ ಮಹಮ್ಮದ್ ಸೊಹೇಲ್ ಶೇಖ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶೇಖ್ ವಿರುದ್ಧ ರೆಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ನೋಟಿಸ್ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆತನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಮುಂಬೈಗೆ ಕರೆತಂದವು. ಆಗ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಶೇಖ್ ಹವಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಉತ್ತೇಜಕ ಔಷಧದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಉದ್ದೀಪನ ವಸ್ತು ಮೆಫೆಡ್ರೋನ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅರಬ್ ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂಧಿಸಿ ಕರೆತರುತ್ತಿರುವ ಮೂರನೇ ಆರೋಪಿ ಈತ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾದಕವಸ್ತು ದಂಧೆಯ ಕಿಂಗ್ಪಿನ್ ಸಲೀಂ ಡೋಲಾ ಪುತ್ರ ತಾಹಿರ್ ಸಲೀಂ ಡೋಲಾ ಹಾಗೂ ಮುಸ್ತಾಫ ಮಹಮ್ಮದ್ ಕುಬ್ಬಾವಾಲಾನನ್ನು ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸಾಂಗ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾದಕವಸ್ತು ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕದ ಮೇಲೆ ಈ ಹಿಂದೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು, ₹252 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮೆಫೆಡ್ರೋನ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ 15 ಮಂದಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>