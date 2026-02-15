ಮಥುರಾದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮೊದಲ ‘ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೋ ಸಂಸ್ಕೃತಿ’ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

<p><strong>ಮಥುರಾ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ):</strong> ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬ್ರಜ್ ತೀರ್ಥ ವಿಕಾಸ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಉಪಕ್ರಮದಡಿ ದೇಶದ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೋ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಅನ್ನು ಮಥುರಾದ ಪಂಡಿತ್ ದೀನದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯವು ಜಾನುವಾರುಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹಾಗೂ ಹಸುಗಳು, ಅವುಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಗ್ರಾ ವಿಭಾಗೀಯ ಆಯುಕ್ತ ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರತಾಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಗಮವು ಗೋ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಶನಿವಾರ, ಬ್ರಜ್ ತೀರ್ಥ ವಿಕಾಸ ಪರಿಷತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶೈಲಜಕಾಂತ್ ಮಿಶ್ರಾ, ವಿಭಾಗೀಯ ಆಯುಕ್ತ ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರತಾಪ್, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಿ.ಪಿ. ಸಿಂಗ್, ಮಥುರಾ-ವೃಂದಾವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎನ್, ಬ್ರಜ್ ತೀರ್ಥ ವಿಕಾಸ್ನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೂರಜ್ ಪಟೇಲ್, ಪರಿಸರ ಸಲಹೆಗಾರ ಮುಖೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಡಾ. ಅಮಿತ್ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಯೋಜನೆಯ ರೂಪರೇಷೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದರು.</p><p>ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಸುಮಾರು 100 ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಜಾನುವಾರು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಭಾಗೀಯ ಆಯುಕ್ತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಜಾನುವಾರು ತಳಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಜಾತಿಗಳ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಹಸುವಿನ ಪರಂಪರೆಯ ಸಮಗ್ರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯೆಂದರೆ ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾದ ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಚೀಸ್ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಡೈರಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಇದ್ದು, ಇದು ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.</p><p>ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹಸುವನ್ನು ತಾಯಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವುದನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ, ಸನಾತನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಗೋ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು, ಸದ್ಗುಣಶೀಲ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣದೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>