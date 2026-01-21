<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ನವಿ ಮುಂಬೈ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು (NMIA) ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಮೊದಲ 19 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ದಾಟುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. </p><p>2026ರ ಜನವರಿ 12ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಎನ್ಎಂಐಎ ಒಟ್ಟು 1,09,917 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಇದರಲ್ಲಿ 55,934 ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಆಗಮನ ಮತ್ತು 53,983 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನಿರ್ಗಮನ ಸೇರಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 10ರಂದು ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದು ಒಂದೇ ದಿನ 7,345 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಂಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಎನ್ಎಂಐಎ 22.21 ಟನ್ ಸರಕನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಸರಕು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಪರ್ಕದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ದೆಹಲಿ, ಗೋವಾ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಮುಖ ವಲಯಗಳಾಗಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>