<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಚೀಟಿ ಬರೆಯುವುದನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವಂತೆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಯೋಗ (ಎನ್ಎಂಸಿ) ಸೂಚಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಉಪ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಂತೆ ಅದು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಸಮಿತಿಯು ಔಷಧ ಚೀಟಿಯ ಸ್ವರೂಪದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ, ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿದೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಡೀನ್ಗಳಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 15ರಂದು ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎನ್ಎಂಸಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಗಸ್ಟ್ 17ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>'ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಓದಬಲ್ಲ ಔಷಧಿ ಚೀಟಿಯು ಸಂವಿಧಾನದ 21ನೇ ವಿಧಿಯಡಿ ಬರುವ ಆರೋಗ್ಯದ ಹಕ್ಕಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ' ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿತ್ತು.</p>