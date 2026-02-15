ಭಾನುವಾರ, 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ವಿರುದ್ಧ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯ| ಮಾರ್ಚ್ 9 ರಂದು ಚರ್ಚೆ: ರಿಜಿಜು

ಪಿಟಿಐ
Published : 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:29 IST
Last Updated : 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:29 IST
kiran rijijuOm BirlaspeakmotionLoksabha

