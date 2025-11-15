ಶನಿವಾರ, 15 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ನೌಗಮ್‌ ಸ್ಫೋಟ ಆಕಸ್ಮಿಕ | ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯವಲ್ಲ: ಜಮ್ಮು–ಕಾಶ್ಮೀರ DGP ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:58 IST
Last Updated : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:58 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಫರೀದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಫೋಟಕ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋಟ: 9 ಪೋಲಿಸರು ಸಾವು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಫರೀದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಫೋಟಕ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋಟ: 9 ಪೋಲಿಸರು ಸಾವು
ಫರೀದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಫೋಟಕ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋಟ: 9 ಪೋಲಿಸರು ಸಾವು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ | ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ: 8 ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಗಾಯ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ | ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ: 8 ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಗಾಯ
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ | ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ: 8 ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಗಾಯ
Blastjammu and Kashmirblast caseDGP

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT