<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: ಮುಂಬೈ ಮೆಟ್ರೊಪಾಲಿಟನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪ್ ಆಧಾರಿತ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಬೈಕ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಓಲಾ, ಊಬರ್ ಹಾಗೂ ರ್ಯಾಪಿಡೊದ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಲು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಎಸ್ಟಿಎ) ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಕೆಲವು ನಿಗದಿತ ಷರತ್ತಿನ ಅನ್ವಯ ಈ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಲು ಎಸ್ಟಿಎ ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದು, ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರತಿ 1.5 ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ ₹15 ಶುಲ್ಕವನ್ನೂ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಓಲಾದ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಎನ್ಐ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಪ್ರೈವೆಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹಾಗೂ ಊಬರ್ನ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆ ಊಬರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ. ಮತ್ತು ರ್ಯಾಪಿಡೊ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆ ರೊಪ್ಪನ್ ಟ್ರ್ಯಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.ಗೆ ಈ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜತೆಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಕಾಯಂ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ನಿಯಮ 2025ರ ಎಲ್ಲಾ ನಿಬಂಧನೆ, ನಿಯಮಗಳನ್ನೂ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂದೂ ಎಸ್ಟಿಎ ಸೂಚಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>