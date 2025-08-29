ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲು ಭಾಗವತ್‌ ಯಾರು: ಓವೈಸಿ ಕಿಡಿ

<p><strong>ಹೈದರಾಬಾದ್:</strong> ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬವು ಮೂರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ (ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ವಿರುದ್ಧ ಎಐಎಂಐಎಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಸಾದುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. </p>.<p>‘ಪಿಟಿಐ’ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲು ಅವರು (ಭಾಗವತ್) ಯಾರು? ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಆದ್ಯತೆಗಳಿವೆ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೊರೆ ಹೇರಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಏಕೆ’ ಎಂದು ಹರಿಹಾಯ್ದರು.</p>.<p>ಭಾಗವತ್ ಅವರು ಗುರುವಾರ, ‘ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಕುಸಿತ ತಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರತೆ ತರಲು ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬವು ಮೂರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.</p>.<p>ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಮಾದರಿಯ ದಾಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನಂಬಿಕೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಓವೈಸಿ, ‘ಭಾಗವತ್ ಅವರು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ‘ಕದ್ದ ಮಾಲು’ ಮತ್ತು ‘ಮೊಘಲರ ವಂಶಸ್ಥರು’ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಧರ್ಮ ಸಂಸದ್ಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದವರು, ಮುಸ್ಲಿಮರ ನರಮೇಧಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದವರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಬಹಿರಂಗ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದವರು ಯಾರು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿರೋಧಿ ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆ ಹರಡಲು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅವರು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ‘ಮಿಸ್ಟರ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ದ್ವೇಷವು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ರೂಪ ಪಡೆದಿದೆ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>