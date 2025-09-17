ಪ್ರಧಾನಿಯವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಉಡುಗೊರೆಗಳ ಇ–ಹರಾಜು ಆರಂಭ: ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಉಡುಗೊರೆಗಳ ಇ– ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬುಧವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಭವಾನಿ ದೇವಿಯ ವಿಗ್ರಹ, ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಮಾದರಿ, 2024ರ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಆಟಗಳ ಸ್ಮರಣಿಕೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 1,300ಕ್ಕೂ ಉಡುಗೊರೆಗಳ ಹರಾಜನ್ನು ಮೋದಿ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವಾದ ಸೆ.17ರಂದು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅ.2ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p><p>ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಭವಾನಿ ದೇವಿಯ ವಿಗ್ರಹದ ಬೆಲೆ ₹1,03,95,000 ಆಗಿದ್ದು, ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಮಾದರಿಯೊಂದರ ಬೆಲೆ ₹5.5 ಲಕ್ಷ ಆಗಿದೆ. </p><p>ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಜತೆಗೆ ಪ್ಯಾರಾ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಮೂರು ಜೊತೆ ಶೂಗಳನ್ನು ಹರಾಜಿಗೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಶೂನ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹7.7 ಲಕ್ಷ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪಶ್ಮಿನಾ ಶಾಲು, ರಾಮ ದರ್ಬಾರ್ ಚಿತ್ರಿಸಿರುವ ತಂಜಾವೂರು ಪೇಂಟಿಂಗ್, ಲೋಹಗಳ ನಟರಾಜನ ವಿಗ್ರಹ, ಗುಜರಾತ್ನ ರೋಗನ್ ಕಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಹರಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿವೆ. </p><p>2019ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಇ–ಹರಾಜು ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಾವಿರಾರು ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಹರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ ₹50 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ‘ನಮಾಮಿ ಗಂಗಾ ಯೋಜನೆ’ಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p><strong>ಇ–ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?</strong></p><p>ನೀವೇನಾದರೂ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಉಡುಗೊರೆಗಳ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ, </p><ul><li><p>ಮೊದಲು www.pmmementos.gov.in. ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ</p></li><li><p>ನೋಂದಣಿ ಬಳಿಕ ನಿಮಗೆ ಹರಾಜಿಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಕಾಣುತ್ತವೆ</p></li><li><p>ನಿಮ್ಮ ಖರೀದಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಬಿಡ್ ನಮೂದಿಸಿ. </p></li><li><p>ನೀವೇ ಅಧಿಕ ಬಿಡ್ದಾರರಾದರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂದಾಯವಾದ ಆ ವಸ್ತು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ.</p></li></ul>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>