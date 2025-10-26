ಚಂಡೀಗಢ | ಉಗ್ರ ಜಾಲದ ನಂಟು: ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೆರೆ

<p><strong>ಚಂಡೀಗಢ :</strong> ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಿಷೇಧಿತ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಯೊಂದರ ಆದೇಶ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕ, ಬ್ರಿಟನ್ ಹಾಗೂ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜಾಲದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಟಿಡ್ಡಿ ಎಂಬುವನನ್ನು ಪಂಜಾಬ್ ಪೊಲೀಸರು ಶನಿವಾರ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈತನಿಂದ ಎರಡು ಕಚ್ಚಾ ಬಾಂಬ್ಗಳು, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕಚ್ಚಾ ಬಾಂಬ್ ತಯಾರಿಸಲು ಈತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆರ್ಡಿಎಕ್ಸ್ ಬಳಸಿದ್ದ. ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಅಮೃತಸರದ ನಿವಾಸಿ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಜಿಪಿ ಗೌರವ್ ಯಾದವ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಡ್ರೋನ್ ಮೂಲಕ ವಸ್ತುವೊಂದನ್ನು ಪಂಜಾಬ್ನ ಅಜನಾಲ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದನು. ಇದನ್ನು ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲುವೆವೊಂದರ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದ’ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಕಚ್ಚಾ ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶ ಬರುವವರೆಗೂ ಕಾಯುವಂತೆ ಪಾಕ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈತನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ’ ಎಂದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>