ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ಪೌರತ್ವ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅರ್ಜಿ: ಇಂದು ವಿಚಾರಣೆ

<p><strong>ರಾಯ್ಬರೇಲಿ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ)</strong>: 'ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಬ್ರಿಟನ್ ಪೌರತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಭಾರತದ ಕಾನೂನಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಸಕರ–ಸಂಸದರ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ರಂದು ವಿಚಾರಣೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಸ್.ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿಶಿರ್ ಅವರು ಈ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ವಿವೇಕ್ ಕುಮಾರ್, ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಈ ವರೆಗೆ ನಡೆದಿರುವ ತನಿಖೆ ಕುರಿತಂಥೆ ವಿಸ್ತೃತ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕೊತ್ವಾಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದರು ಎಂದು 'ದಿ ಪ್ರಿಂಟ್' ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ</p>.<p>'ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಬಿಎನ್ಎಸ್ಎಸ್, ವಿದೇಶಿಯರ ಕಾಯ್ದೆ, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶತ್ರುದೇಶಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ನಕಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ವಿಘ್ನೇಶ್ ಅವರು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>