ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ: ಕೊಲಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ

ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಖರಗೊಳಿಸಿರುವ ಲೋಕಸಭೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಸದ್ಯ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಇಐಎ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಭಾರತವು ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳು, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಷೆಗಳ ದೇಶ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.

ಜಾಗತಿಕ ಅಧಿಕಾರದ ಹೋರಾಟಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ರೂಪಿಸಿದರು. ಪ್ರಮುಖ ಇಂಧನ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ಹೇಗೆ ಏರಿದವು ಮತ್ತು ಪತನಗೊಂಡವು ಎಂಬುದರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾ, ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ಉಗಿಬಂಡಿಯ ಯುಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕ ತೈಲ ಯುಗ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ದಹನಕಾರಿ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿತು.ಜಗತ್ತು ಈಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿವೆ'ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು.

ಚೀನಾ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದೆ ಎಂದ ರಾಹುಲ್, ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಭೂ-ಆಧಾರಿತ ಶಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಈ ಘರ್ಷಣೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕುಳಿತಿದೆ ಎಂದರು. ಭಾರತದ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಆಳವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಚೀನಾದ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮಾದರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಚೀನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಧ್ರುವೀಕರಣದ ರಾಜಕೀಯವು ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲರನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಪಮಾನ ಎಂದು ಖಂಡಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದೆ ಕಂಗನಾ ರನೌತ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ವಿದೇಶಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಅವಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲೆಡೆ ದೇಶದ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಮಸಿ ಬಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದೇಶವು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಚಿಕೆಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.