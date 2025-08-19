ಪೊಲೀಸ್‌ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತಾಗಿದ ರಾಹುಲ್‌ ಇದ್ದ ವಾಹನ: ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಿದ ನಾಯಕ

<p><strong>ನವದಾ</strong>: ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ‘ಮತದಾರರ ಅಧಿಕಾರ ಯಾತ್ರೆ’ ಅಂಗವಾಗಿ ಲೋಕಸಭೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಮಹಾಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ನಾಯಕರು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜೀಪ್, ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಾಗಿದ ಘಟನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜನಸಂದಣಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳಾಗಿಲ್ಲ. ನಾಯಕರು ಇದ್ದ ವಾಹನವು ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ವಾಹನವು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತಗುಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರು ಸವಾರನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಜನರೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಳಿಕ, ಜೀಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಹುಲ್ ಆತನನ್ನು ತಮ್ಮ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಿದರು. ಕುಡಿಯಲು ನೀರನ್ನೂ ನೀಡಿದರು. ಯಾತ್ರೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದಾಗಲೂ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ಜೀಪ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>