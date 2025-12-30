<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ‘ರೈಲ್ಒನ್’ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಶೇ 3ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. </p>.<p>2026ರ ಜನವರಿ 14ರಿಂದ ಜುಲೈ 14ರವರೆಗೆ ಈ ಕೊಡುಗೆ ಲಭಿಸಲಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ‘ರೈಲ್ಒನ್ ಆ್ಯಪ್’ ಮೂಲಕ ‘ಆರ್– ವ್ಯಾಲಟ್’ ಬಳಸಿ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಕೊಡುಗೆ ಲಭಿಸಲಿದೆ. ಇತರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ಟಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಈ ರಿಯಾಯಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. </p>.<p>ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರೈಲ್ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವಂತೆ ಸಚಿವಾಲಯವು, ರೈಲ್ವೆ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ (ಸಿಆರ್ಐಎಸ್) ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ರೈಲ್ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ‘ಆರ್–ವ್ಯಾಲಟ್’ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶೇ 3ರಷ್ಟು ’ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡುಗೆ’ಯು ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದೂ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>