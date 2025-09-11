<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ನಗರಗಳಿಂದ ನಗರಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಊರುಗಳಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುವ ‘ರೀಜನಲ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ (ಆರ್ಆರ್ಟಿಎಸ್) ರೈಲುಗಳು ಮತ್ತು ಮೀರಠ್ ಮೆಟ್ರೊ ರೈಲುಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದೇ ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ.</p>.<p>ಮೀರಠ್ ನಗರದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಿಂದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೋದಿಪುರ ನಗರಕ್ಕೆ 23 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ರೀತಿಯ ರೈಲುಗಳು ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ. ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೊ ರೈಲುಗಳಿಗಾಗಿ 13 ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಿವೆ. ಆರ್ಆರ್ಟಿಎಸ್ ರೈಲಿಗೆ ಮೂರು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>