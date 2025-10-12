ಭಾನುವಾರ, 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಸಂಜೀವ್‌ ಚತುರ್ವೇದಿ ಪ್ರಕರಣ: ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ 16 ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 1:11 IST
Last Updated : 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 1:11 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Uttarakhandjudges

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT