ಮಂಗಳವಾರ, 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಲಖನೌ: 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಂದೆ–ಮಗಳನ್ನು ಕೂಡಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಮನೆಕೆಲಸದವರು

ನಿವೃತ್ತ ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಾವು, ಮಗಳು ಅಸ್ವಸ್ಥ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:39 IST
Last Updated : 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:39 IST
Uttar PradeshCrime

