ಗುರುವಾರ, 8 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ | ಎಸ್‌ಐಆರ್‌ ವಿಚಾರಣೆ ನೋಟಿಸ್‌ನಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ: ಆರೋಪ

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 8 ಜನವರಿ 2026, 15:39 IST
Last Updated : 8 ಜನವರಿ 2026, 15:39 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
West BengalElection Commission of IndiaElection CommisisionVoter listVoter list revision

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT