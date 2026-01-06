ಮಂಗಳವಾರ, 6 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಎಸ್‌ಐಆರ್: 2.89 ಕೋಟಿ ಜನರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಜನವರಿ 2026, 13:44 IST
Last Updated : 6 ಜನವರಿ 2026, 13:54 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Uttar PradeshElection CommissionElection Commission of IndiaUttar Pradesh ResultsEelection Commission of IndiaElection Commissioner

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT