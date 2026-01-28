ಬುಧವಾರ, 28 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಸೋನ್‌ಮಾರ್ಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿದ್ದ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಹಿಮಪಾತ; ವಿಡಿಯೊ ನೋಡಿ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 28 ಜನವರಿ 2026, 6:41 IST
Last Updated : 28 ಜನವರಿ 2026, 6:41 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಹಿಮಪಾತ: ಶ್ರೀನಗರದ 50 ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ರದ್ದು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಹಿಮಪಾತ: ಶ್ರೀನಗರದ 50 ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ರದ್ದು
ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಹಿಮಪಾತ: ಶ್ರೀನಗರದ 50 ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ರದ್ದು
Travelsnow fallSnowKedarnathBadrinathJammu and kahmirsnow bunting

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT