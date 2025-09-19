ಊದಿಕೊಂಡ ಮುಖ, ಬೆನ್ನುನೋವು, ನಿಧಾನ ಹೃದಯ ಬಡಿತ: ಗಗನಯಾದ ಅನುಭವ ವಿವರಿಸಿದ ಶುಕ್ಲಾ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಊದಿಕೊಂಡ ಮುಖ, ನಿಧಾನವಾಗಿರುವ ಹೃದಯಬಡಿತ, ಬಿಡದೆ ಕಾಡುವ ಬೆನ್ನು ನೋವು, ರುಚಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಾಲಿಗೆ.. ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣಾ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನದ ನಿಜವಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>FICCI CLO ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶುಕ್ಲಾ, ‘ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ, ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ, ತಂಡದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ದೃಢನಿಷ್ಠೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಕುತೂಹಲ ಎನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದಿರುವಲ್ಲಿ ತಲುಪಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆಯುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಎಂದೂ ದೇಹ ಆ ರೀತಿಯ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ರಕ್ತಸಂಚಾರ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಭಾರವೆನಿಸುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ, ಮೂಳೆಗಳು ಹಿಗ್ಗಿದ ಅನುಭವ, ಬೆನ್ನುನೋವು ಕಾಡುತ್ತದೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಅಸಹಜ ಎನ್ನುವಂತೆ ಎನ್ನಿಸುತ್ತದೆ, ಹಸಿವೆಯಾದ ಅನುಭವವೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನೀವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ಕ್ಷಣವೇ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p><p>ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳ ಮೊದಲು ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ತಲೆನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಔಷಧವನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ತೂಕಡಿಸುವಿಕೆ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವರು ತಂಡದವರು. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ತಂಡದ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಶುಕ್ಲಾ ಅನುಭವದ ಬುತ್ತಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>