ಬುಧವಾರ, 19 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ | ₹3.25 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಜಮೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಜನ್ಮಶತಮಾನೋತ್ಸವ * ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭಾಷಣ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 15:44 IST
Last Updated : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 15:44 IST
ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಪಾದ ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು – ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ
ಪುಟ್ಟಪರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಡ್‌ ವಿತರಿಸಿದರು   ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ
Narendra ModiAndhra PradeshShiradi SaibabaSukanya Samriddhi

