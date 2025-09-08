ಸೋಮವಾರ, 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಬಿಹಾರ SIR: ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಪರಿಗಣಿಸಿ: ECಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 10:14 IST
Last Updated : 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 10:14 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಎಸ್‌ಐಆರ್ | ಬಿಹಾರದ ಮತದಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ನೀಡಲು ‌EC ಚಿಂತನೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಎಸ್‌ಐಆರ್ | ಬಿಹಾರದ ಮತದಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ನೀಡಲು ‌EC ಚಿಂತನೆ
ಎಸ್‌ಐಆರ್ | ಬಿಹಾರದ ಮತದಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ನೀಡಲು ‌EC ಚಿಂತನೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಎಸ್‌ಐಆರ್ ‘ಮತಗಳ್ಳತನ’ದ ಹೊಸ ಅಸ್ತ್ರ: ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಪ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಎಸ್‌ಐಆರ್ ‘ಮತಗಳ್ಳತನ’ದ ಹೊಸ ಅಸ್ತ್ರ: ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಪ
ಎಸ್‌ಐಆರ್ ‘ಮತಗಳ್ಳತನ’ದ ಹೊಸ ಅಸ್ತ್ರ: ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಪ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 65 ಲಕ್ಷ ಜನರ ಹೆಸರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ EC

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 65 ಲಕ್ಷ ಜನರ ಹೆಸರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ EC
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 65 ಲಕ್ಷ ಜನರ ಹೆಸರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ EC
Aadhaar cardSupreme CourtBiharElection Commisision

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT