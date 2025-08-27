ಬುಧವಾರ, 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್‌ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪಂಚೋಲಿ, ಅರಾಧೆ ನೇಮಕ: ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 11:39 IST
Last Updated : 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 11:39 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್‌ ಕಾರಿಡಾರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಗಾಜಿನ ವಿನ್ಯಾಸ ತೆರವಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರ
ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್‌ ಕಾರಿಡಾರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಗಾಜಿನ ವಿನ್ಯಾಸ ತೆರವಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್‌ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ: ಖರ್ಗೆ
ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್‌ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ: ಖರ್ಗೆ
Supreme Court of IndiaSupreme Court Judges

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT