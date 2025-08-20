ಗುರುವಾರ, 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ರಾಜ್ಯಪಾಲ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯೆ ಸೌಹಾರ್ದ ಇದೆಯೇ: ಸುಪ್ರಿಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ಪ್ರಶ್ನೆ

ಸಂವಿದಾನ ರಚನಾಸಭೆಯಲ್ಲಿನ ಚರ್ಚೆ ಉಲ್ಲೇಖ
ಪಿಟಿಐ
Published : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 12:58 IST
Last Updated : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 12:58 IST
ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಎರಡು ಶಕ್ತಿಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿದ್ದು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಕುರಿತು ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳು ನಡೆಯುವ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಎರಡು ‘ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ’ಗಳ ನಡುವೆ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯೇ?
– ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್
