ತಮಿಳುನಾಡು: ಪ್ರೀತಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಇರಿದು ಕೊಂದ ಯುವಕ

<p><strong>ರಾಮೇಶ್ವರಂ (ತಮಿಳುನಾಡು):</strong> ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರುದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಡಿ 21 ವರ್ಷದ ಯುವಕನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>12ನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕಿಗೆ ಆರೋಪಿಯು ಹಲವು ಬಾರಿ ಪ್ರೇಮ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಕಾರಣ ಬುಧವಾರ ಕೃತ್ಯವೆಸಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮೃತ ಬಾಲಕಿಯು ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಸಮೀಪದ ಚೆರನ್ಕೊಟ್ಟೈ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ವಾಸವಿದ್ದಳು. ಆರೋಪಿಯನ್ನು, ಅದೇ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿ ಮುನಿಯರಾಜ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮುನಿಯರಾಜ್, ಆಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದರೂ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರರಾಗಿರುವ ಬಾಲಕಿಯ ತಂದೆ ಮರಿಯಪ್ಪನ್ ಅವರು, ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಆರೋಪಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>