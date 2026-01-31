ಕೇವಲ 400 ಮೀಟರ್‌ ‍ಟ್ಸಾಕಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹18,000 ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಿದ ಚಾಲಕ

<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಅರಿಯಾನೊ ಎಂಬುವವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಆದ ಅನುಭವದ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p><p>ಟಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕ ತಮ್ಮನ್ನು ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಸುತ್ತಾಡಿಸಿ, ನಂತರ ಹೋಟೆಲ್ ಬಳಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ, ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹18,000 ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಕಾರಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ಚಿತ್ರಸಹಿತ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕ್ವೀನ್ಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್–ಸೋನಲ್ ದಂಪತಿ ಸುತ್ತಾಟ.ಬೀದರ್ ಬ್ರಿಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಔಷಧಿ ವಿತರಣೆ; ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲ.ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ CJ ರಾಯ್ ಸಾವಿನ ಕೇಸ್ನ ಉನ್ನತ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ: ಡಿಕೆಶಿ.<p>ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು, ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಕೇವಲ ಮೂರೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಪೂರ್ವ ಅಂಧೇರಿಯ ಸುತ್ತಲೂ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿಸಿ, ಬಳಿಕ ಹೋಟೆಲ್ ಬಳಿ ಇಳಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ಚಾಲಕ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಯಾದವ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆಯ ವಿವಿಧ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಚಾಲಕನ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಸೀರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ... ಹೇಗೆಲ್ಲ ಉಡಬಹುದು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಟಿಪ್ಸ್.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>