ಶನಿವಾರ, 31 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homebeauty
ADVERTISEMENT

ಸೀರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ.. ಉಡಲು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಂದ..

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 31 ಜನವರಿ 2026, 4:42 IST
Last Updated : 31 ಜನವರಿ 2026, 4:42 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಮೈಸೂರು ಶೈಲಿ

ಮೈಸೂರು ಶೈಲಿ

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್

<div class="paragraphs"><p>ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್</p></div>

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್

ಮರಾಠಿ

ಮರಾಠಿ

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್

ಬಂಗಾಳಿ ಶೈಲಿ

ಬಂಗಾಳಿ ಶೈಲಿ

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್

ಗುಜರಾತಿ ಶೈಲಿ


ಗುಜರಾತಿ ಶೈಲಿ

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್

ಮಾರ್ಡನ್‌ ಸೀರೆ

ಮಾರ್ಡನ್‌ ಸೀರೆ

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್

bengaluruSareetraditional attierModern LifestyleMysore Silk Saree

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT