ಅಡುಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪತಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಶಿಕ್ಷಕನಿಂದ ಸುಪಾರಿ: ಕಾರಣ ಇದೇ

<p><strong>ಮೇದಿನಿನಗರ (ಜಾರ್ಖಂಡ್):</strong> ಬಿಸಿಯೂಟ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪತಿಯ ಕೊಲೆಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಹಾಗೂ ಮೂವರು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಲೆಗಾರರನ್ನು ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಪಲಾಮು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಜಾರ್ಖಂಡ್: ₹5 ಲಕ್ಷ ಇನಾಮು ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ನಕ್ಸಲರ ಶರಣಾಗತಿ.<p>ಆರೋಪಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಸತ್ಯದೇವ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ (50) ಎಂಬಾತನಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದುವ ಇರಾದೆ ಇತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಆಕೆಯ ಪತಿ ತಡೆಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಶಿಕ್ಷಕನ ನಡವಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತನ್ನ ಪತಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಳು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಪತಿ ನಡುವೆ ಜಗಳ ನಡೆದಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಆಕೆಯ ಪತಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ರೀಷ್ಮಾ ರಮೇಶನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಜಾರ್ಖಂಡ್: ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ ಜೊತೆಗಿನ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿಯಲ್ಲಿ 3 ನಕ್ಸಲರು ಹತ.<p>ಆತನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ₹ 40 ಸಾವಿರ ನೀಡಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಲೆಗಾರರಿಗೆ ಸುಪಾರಿ ನೀಡಿದ್ದ. ಈ ಯೋಜನೆ ತಿಳಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಕೊಲೆಗಾರರು ಅಡುಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮನೆಗೆ ತೆರಳುವಾಗ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅವರಿಂದ ಪಿಸ್ತೂಲು ಹಾಗೂ ಎರಡು ಚಾಕುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p><p>ರಾಜವಂಶ ಪರ್ಹಿಯಾ (52), ರಾಜು ಸಾವು (35) ಹಾಗೂ ಮಂತು ಕುಮಾರ್ ಪರ್ಹಿಯಾ (33) ಎಂಬವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.ಬಡತನ| ₹50 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಮಗು ಮಾರಾಟ: ಜಾರ್ಖಂಡ್ CM ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಗುವಿನ ರಕ್ಷಣೆ.