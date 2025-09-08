ದಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಸಂಪಾದಕ ಸಂಕರ್ಷಣ್ ಠಾಕೂರ್ ನಿಧನ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ‘ದಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್’ ಸಂಪಾದಕ ಸಂಕರ್ಷಣ್ ಠಾಕೂರ್ (63) ಅವರು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ನಂತರ ಸೋಮವಾರ ಗುರುಗ್ರಾಮದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದರು. </p>.<p>1962ರಲ್ಲಿ ಪಟ್ನಾ ಜನಿಸಿದ ಅವರು, ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಜನಾರ್ದನ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ಪುತ್ರ. ಆರಂಭಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಟ್ನಾದ ಸೇಂಟ್ ಕ್ಸೇವಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಅವರು, ನಂತರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಿಂದೂ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದರು.</p>.<p class="title">1984ರಲ್ಲಿ ‘ಸಂಡೆ’ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಠಾಕೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ನಿ ಸೋನಾ, ಮಗಳು ಜಹಾನ್ ಮತ್ತು ಮಗ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ‘ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್’, ‘ತೆಹಲ್ಕಾ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>