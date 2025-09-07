ಶನಿವಾರ, 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಭಾರತ– ಅಮೆರಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೇಳಿಕೆ | ಟ್ರಂಪ್‌ ಭಾವನೆ ಗೌರವಿಸುವೆ ಎಂದ ಮೋದಿ

ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ‘ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ’ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಮೋದಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಪಿಟಿಐ
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಣ ಸಂಬಂಧ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾದುದು. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ 
ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಜತೆಗಿನ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಕುರಿತು ನೀಡಿರುವ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತೇನೆ
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿ
