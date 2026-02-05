ಬುಧವಾರ, 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಎಂಜಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ: ಕೋಲ್ಕತ್ತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಭೂ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದ ವಿಮಾನ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 21:56 IST
Last Updated : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 21:56 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
AviationCivil Aviation Ministry

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT