ವಿದೇಶದಿಂದಲೇ ಉಗ್ರ ಚಟುವಟಿಕೆ: ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ

<p><strong>ಚಂಡೀಗಢ, ಪಂಜಾಬ್:</strong> ‘ವಿದೇಶದಿಂದಲೇ ಉಗ್ರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಪಾತಕಿಗಳನ್ನು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಗೌರವ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>‘ದುಬೈ ಮತ್ತು ಅರ್ಮೇನಿಯಾದಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಪಾತಕಿಗಳು, ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಅವರು ‘ಎಕ್ಸ್’ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಗುರುದಾಸಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಜನ್ ಮಸೀಹ್ ಮತ್ತು ಅಮೃತಸರದ ಮನೀಶ್ ಬೇಡಿ ಬಂಧಿತರು. ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಐಎಸ್ಐ ಬೆಂಬಲಿತ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಯ ಹರ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ರಿಂಡಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತನಾಗಿರುವ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಪ್ಯಾಸಿಯನ್ ಜೊತೆ ನಂಟು ಹೊಂದಿದ್ದರು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>‘ಪಾತಕಿಗಳಿಬ್ಬರೂ ಬಟಾಲಾದ ಡೇರಾ ಬಾಬಾ ನಾನಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ, ಸುಲಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಮೃತಸರದಲ್ಲಿ ಗ್ರೆನೇಡ್ ದಾಳಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಅಂತರ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>