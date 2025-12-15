ಸೋಮವಾರ, 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ವಿದೇಶದಿಂದಲೇ ಉಗ್ರ ಚಟುವಟಿಕೆ: ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:58 IST
Last Updated : 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:58 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
PunjabArrestMilitants
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT