25 ತಾಸು ಕೈಗೆ ಕೋಳ ಹಾಕಿ ಕೂರಿಸಿದ್ದರು: ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಗಡೀಪಾರಾದ ಭಾರತೀಯರ ನೋವು

<p><strong>ಅಂಬಾಲಾ/ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ</strong>: 'ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳು ಊದಿಕೊಂಡಿವೆ. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ 25 ತಾಸು ಕೈಗೆ ಕೋಳ ಹಾಕಿ ಕೂರಿಸಿದ್ದರು' ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಗಡೀಪಾರಾಗಿರುವ 45 ವರ್ಷದ ಹರ್ಜಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಅಮೆರಿಕ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಿರುವ ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರನ್ನು ಹೊತ್ತ ವಿಮಾನವು ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದಿಳಿಯಿತು.</p>.<p>'ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣದ ಕೈಥಾಲ್, ಕರ್ನಲ್, ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ, ಅಂಬಾಲಾ, ಯಮುನಾ ನಗರ, ಜಿಂದ್ ಮತ್ತು ಪಾಣಿಪತ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ 50 ಮಂದಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು. </p>.<p>'ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಿರುವುದು ತುಂಬಾ ನೋವು ತಂದಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಲು ₹35 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಈಗ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹರ್ಜಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಅಡುಗೆ ಕಲಿತು ಫ್ಲಾರಿಡಾದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಿತು' ಎಂದು ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹರೀಶ್ ಎಂಬುವವರು, 'ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ, ಅಂಗಡಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದರು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬುವವರು, '₹42 ಲಕ್ಷ ನೀಡಿದರೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವುದಾಗಿ ಏಜೆಂಟ್ ಒಬ್ಬರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ₹57 ಲಕ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ₹42 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಅದೂ ಸಾಲದೆ ₹6 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಮಾಡಿದೆ. ಸಹೋದರ ತನ್ನ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಜಮೀನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ₹6.5 ಲಕ್ಷ ನೀಡಿದ. ಸಂಬಂಧಿಗಳು ₹2.85 ಲಕ್ಷ ನೀಡಿದರು' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಸಂಕಟವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸಾಗುವ ಮೊದಲು 14 ತಿಂಗಳು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸೆರೆವಾಸ ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸಾಗಿರುವವರ ಪೈಕಿ ಬಹುತೇಕರು 25–40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಬಂಧಿಗಳಿಂದ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿತಾಯದ ಹಣವನ್ನೂ ಆ ಕನಸಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇವರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು 'ಡಂಕಿ' ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರು. 'ಡಂಕಿ ಮಾರ್ಗ' ಎಂಬುದು ಅಕ್ರಮ ವಲಸೆಯ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಥವಾ ಬ್ರಿಟನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನೆಲಸಲು ಬಯಸುವವರು ಈ ಮಾರ್ಗ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>