<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್/ ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ನೂತನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವು ಶೇ 18ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p><p>ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ದೇಶಗಳ ಪೈಕಿ ಅಮೆರಿಕ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು (ಶೇ 50) ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ (ಶೇ 10) ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಿದೆ. </p><p>ಅಮೆರಿಕ ವಿಶ್ವದ ಯಾವ್ಯಾವ (ಪ್ರಮುಖ) ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಎಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. </p>