ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಚಾರ ಆರಂಭಿಸಿದ ವಿಜಯ್‌

<p>ಪಿಟಿಐ</p>.<p><strong>ಚೆನ್ನೈ</strong>: ಕರೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ಟಿವಿಕೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ, ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 2026ರ ಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. </p>.<p>ಕಾಂಚಿಪುರಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಂಗುವರ್ಛತ್ರಂನ ಕಾಲೇಜೊಂದರ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>'ನನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಎಂಕೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಲೂಟಿ ಮಾಡುವುದೇ ಆ ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅದು ತೊಡಗಿದೆ. ನನ್ನ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ತಳಹದಿ ಇದೆ. ಸಮಾನತೆಯ ತತ್ವವಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಜಾತಿವಾರು ಜನ ಗಣತಿಗೆ ವಿಜಯ್ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>