ಸೋಮವಾರ, 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ವಕ್ಫ್ | ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್‌ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು

ಕಾಯ್ದೆಯ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಿಂಧುತ್ವ ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ: ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 16:22 IST
Last Updated : 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 16:22 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Supreme Courtwaqfa

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT