ವಕ್ಫ್‌ ಆಸ್ತಿ ನೋಂದಣಿ: ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ಒಪ್ಪಿಗೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ವಕ್ಫ್ನ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಉಮೀದ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀಡಿದ್ದ ಸಮಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಎಐಎಂಐಎಂ ವರಿಷ್ಠ ಅಸಾದುದ್ದೀನ್ ಒವೈಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೋಮವಾರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಒವೈಸಿ ಮತ್ತು ಇತರರ ಮನವಿಯನ್ನು ಆಲಿಸಲು ನ್ಯಾಯಪೀಠವು ಅ. 28ರಂದು ದಿನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಂದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಈ ಹಿಂದೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ದಿನದಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಮನವಿ ಆಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ, ತುರ್ತಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಒವೈಸಿ ಪರ ವಕೀಲ ನಿಜಾಮ್ ಪಾಷಾ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ಆರ್. ಗವಾಯಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವಿನೋದ್ ಚಂದ್ರನ್ ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಮನವಿ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದ ಸಿಜೆಐ, 'ನಾವು ದಿನಾಂಕ ನೀಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ವಕೀಲರು, ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಗಳ ಕಡ್ಡಾಯ ನೋಂದಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಆರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯು ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನ್ಯಾಯಪೀಠದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು.</p>