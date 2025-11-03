ಚೆಸ್‌ ವಿಶ್ವಕಪ್‌: ನಾರಾಯಣನ್ , ಪ್ರಣವ್‌, ಸಾಧ್ವಾನಿ ಮುನ್ನಡೆ

<p><strong>ಪಣಜಿ (ಪಿಟಿಐ):</strong> ಭಾರತದ ಎಸ್.ಎಲ್.ನಾರಾಯಣನ್ ಅವರು ಪೆರುವಿನ ಸ್ಟೀವನ್ ರೋಜಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಟೈಬ್ರೇಕರ್ನಲ್ಲಿ ಮಣಿಸಿ ಫಿಡೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ 128ರ ಸುತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು 1–1 ಸಮನಾಗಿದ್ದವು. ವೇಗದ ಮಾದರಿಯ ಆಟದಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ ಹೊಂದಿರುವ ನಾರಾಯಣನ್, ಟೈಬ್ರೇಕರ್ನ ಮೊದಲ ಆಟದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪುಕಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಎದುರಾಳಿಯ ರಕ್ಷಣಾ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸಿದರು. ಎರಡನೇ ಆಟವನ್ನು ಅವರು ಕೇವಲ 22 ನಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರು.</p>.<p>ಕೋಲ್ಕತ್ತದ ದೀಪ್ತಾಯನ ಘೋಷ್, ಚೀನಾದ ಪೆಂಗ್ ಷಿಯಾಂಗ್ಲಿಯಾನ್ ಅವರನ್ನು ಟೈಬ್ರೇಕರ್ನ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದರು.</p>.<p>ವಿ. ಪ್ರಣವ್, ರೋನಕ್ ಸಾಧ್ವಾನಿ, ಎಂ. ಪ್ರಾಣೇಶ್, ಪಾ.ಇನಿಯನ್, ಕಾರ್ತಿಕ್ ವೆಂಕಟರಾಮನ್, ಅನುಭವಿ ಸೂರ್ಯಶೇಖರ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರೂ ತಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಟೈಬ್ರೇಕರ್ನಲ್ಲಿ ಮಣಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದರು.</p>.<p><strong>ಲಿಯಾನ್ಗೆ ಸೋಲು:</strong></p>.<p>ಆದರೆ ಭಾರತದ ಇತರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳಾದ ನೀಲಾಶ್ ಸಹಾ, ಲಿಯಾನ್ ಲ್ಯೂಕ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದರು. ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಚೀನಾದ ಶಿಕ್ಸು ಬಿ ವಾಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಮಣಿದರು. ಜಿ.ಬಿ. ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಅವರು ಟರ್ಕಿಯ ಯಿಲ್ಮಾಝ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಅವರಿಗೆ 0.5–1.5 ರಿಂದ ಮಣಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>