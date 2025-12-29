ಸೋಮವಾರ, 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ವರ್ಷದ ಹಿನ್ನೋಟ: ಮನ ಕಲಕಿದ ದುರ್ಘಟನೆಗಳು

ಜೋಮನ್ ವರ್ಗಿಸ್
Published : 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:54 IST
Last Updated : 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:54 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕಟ್ಟಟಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಏರ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಅವಶೇಷ
ಕಟ್ಟಟಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಏರ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಅವಶೇಷ
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಮೇಘಸ್ಫೋಟದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಮೇಘಸ್ಫೋಟದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
ಆಂಧ್ರ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದ ಬಸ್‌
ಆಂಧ್ರ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದ ಬಸ್‌
ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದ ಭೂಕಂಪ
ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದ ಭೂಕಂಪ
Air IndiatragedyYear end roundup

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT